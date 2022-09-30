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Зеленский: Россия не получит новую территорию Украины, а присоединит себя к катастрофе

Зеленский: Россия не получит новую территорию Украины, а присоединит себя к катастрофе Россия не получит новую территорию Украины. РФ присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию Украины.
В регионе
30 сентября 2022 г. 02:43
Зеленский: Россия не получит новую территорию Украины, а присоединит себя к катастрофе

Россия не получит новую территорию Украины. РФ присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию Украины.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении, комментируя псевдореферендумы на украинских землях о присоединении к РФ.

"Ценой того, что один человек в России хочет продолжать эту войну, будет то, что все российское общество останется без нормальной экономики, без достойной жизни и без уважения к каким-либо человеческим ценностям. Это еще можно остановить. Но чтобы это остановить, придется остановить того одного в России, кто хочет войны больше, чем жизни", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, миллионы украинцев борются за восстановление территориальной целостности Украины, за безопасность и мир.

"Завтра еще один день нашей борьбы, еще один день на пути к победе. Будет ли он особенным для нас? Этот день станет еще одним, который приблизит нас к безопасности и миру. К восстановлению нашей территориальной целостности… Россия не получит новую территорию Украины. Россия присоединит себя к той катастрофе, которую она принесла на оккупированную территорию нашей страны", - подчеркнул украинский лидер.

Президент сообщил, что в пятницу состоится специальное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будут приняты решения.

"И мы знаем, как реагировать на любые российские действия", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya Ukraynadan yeni ərazi əldə etməyəcək”

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