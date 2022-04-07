О нас
Аудио новости

Зеленский: Россия начала новую волну депортации людей из Украины

Зеленский: Россия начала новую волну депортации людей из Украины Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже как минимум десятки тысяч украинцев вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины.
В регионе
7 апреля 2022 г. 15:08
Зеленский: Россия начала новую волну депортации людей из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже как минимум десятки тысяч украинцев вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом украинский лидер сказал в своем обращении к парламенту Греции, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Россия начала новую депортацию людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч наших людей вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины. Это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск", - отметил Зеленский.

Зеленский призвал спасти Одессу от вероятности уничтожения, которому подвергся Мариуполь.

"Мы должны найти всех депортированных Россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех в Мариуполе, кто еще жив, и кто может быть спасен", - подчеркнул он.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Volodymyr Zelensky: “Tens of thousands of Ukrainians have been deported”
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski: "On minlərlə ukraynalı deportasiya edilib"

Экслюзивные новости

В Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
ФотоВ Николаевской области Украины уничтожена российская военная техника
6 апреля 2022 г. 12:52
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
ICMP: Меморандум о взаимопонимании укрепит сотрудничество с Азербайджаном
6 апреля 2022 г. 11:34
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
Посол: Совет Европы готов оказать содействие развитию освобожденных земель Азербайджана
5 апреля 2022 г. 14:35
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
Вице-министр: Казахстан и Азербайджан намерены углубить культурное сотрудничество
4 апреля 2022 г. 16:56
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
В будущем году Азербайджан увеличит закупки газа из Туркменистана
4 апреля 2022 г. 15:08
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
Замгенсека ОТГ: Сердце тюркского мира в 2023 году будет биться в Шуше
4 апреля 2022 г. 13:12
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
Замминистра: Развитие культурного сотрудничества с Азербайджаном - приоритет для Узбекистана
2 апреля 2022 г. 12:55
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
ПРООН: Хотим использовать новые технологии в разминировании территорий Азербайджана
1 апреля 2022 г. 15:36
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
Генсек CNEMA: Важно обеспечить безопасное возвращение людей на освобожденные земли
1 апреля 2022 г. 15:04
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
Посол: Франция содействует Азербайджану в разминировании
1 апреля 2022 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi