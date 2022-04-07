Зеленский: Россия начала новую волну депортации людей из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже как минимум десятки тысяч украинцев вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что уже как минимум десятки тысяч украинцев вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом украинский лидер сказал в своем обращении к парламенту Греции, которое транслировалось в эфире информационного телемарафона.

"Россия начала новую депортацию людей с юга Украины. Уже как минимум десятки тысяч наших людей вывезены на территорию России и на временно оккупированные ею территории Украины. Это жители Мариуполя и других городов и общин, которые оказались под ударами российских войск", - отметил Зеленский.

Зеленский призвал спасти Одессу от вероятности уничтожения, которому подвергся Мариуполь.

"Мы должны найти всех депортированных Россией людей. Мы должны спасти хотя бы тех в Мариуполе, кто еще жив, и кто может быть спасен", - подчеркнул он.