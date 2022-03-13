Зеленский: Россия нацелена не только против Украины, но и других европейских держав

Зеленский: Россия нацелена не только против Украины, но и других европейских держав

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что субботу удалось эвакуировать еще 12 729 человек по всем гуманитарных коридорам, которые были согласованы и работали.

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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что субботу удалось эвакуировать еще 12 729 человек по всем гуманитарных коридорам, которые были согласованы и работали. Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства. "Все гуманитарные коридоры, которые были согласованы - они сработали. Удалось вывезти сегодня 12 729 человек. Гуманитарный груз для Мариуполя должен быть завтра (в воскресенье - ред.) днем. Из-за сложности маршрута пришлось заночевать в Бердянске", - рассказал президент. Также Зеленский заявил, что международному сообществу нужно оказывать Украине большую поддержку и помощь, ведь агрессия России нацелена не только против нашей страны, но и других европейских держав. "Постоянно, при каждом случае, я повторяю нашим друзьям и иностранным партнерам о том, что они должны делать больше для нашего государства, для Украины, для людей, для украинцев. Потому что это не только для Украины - это для всех вас в Европе. Зло, которое целенаправленно бомбардирует мирные города, зло, которое обстреливает даже машины "скорой помощи" и взрывает больницы - не сможет остановиться только на одной стране!" - подчеркивает президент. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram