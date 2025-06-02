Зеленский: Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными

Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными.

Россия и Украина занимаются подготовкой нового обмена пленными.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "Бухарестской девятки" и скандинавских стран в Вильнюсе.

"Они обменялись документами через турецкую сторону. И мы готовим новое освобождение пленных", - отметил он.

Сегодня в Стамбуле завершились переговоры между делегациями РФ и Украины. Они обсудили вопрос организации встречи лидеров двух стран, обмен пленными и прекращение огня.

О крупнейшем обмене пленными в формате "1000 на 1000" стороны объявили после первого раунда прямых переговоров, который прошел 16 мая в Стамбуле. Обмен военнопленными и мирными гражданами продолжался три дня - с 23 по 25 мая, и обе стороны передали друг другу по 303 человека.