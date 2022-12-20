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Зеленский: Россия и Иран будут совместно отвечать за свой терроризм против людей

Зеленский: Россия и Иран будут совместно отвечать за свой терроризм против людей Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия и Иран будут совместно отвечать за свой терроризм против людей.
В регионе
20 декабря 2022 г. 04:45
Зеленский: Россия и Иран будут совместно отвечать за свой терроризм против людей

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил, что Россия и Иран будут совместно отвечать за свой терроризм против людей.

Как передает Report, об этом он заявил в своем вечернем видеообращении к украинцам в конце 299-го дня войны.

"Утро (19 декабря - ред.) в нескольких регионах и городах нашего государства было, к сожалению, испорчено характерным звуком иранских Shahed. Но большинство из них, к счастью, не долетели до назначенных целей, и это сделало сегодняшнее наше утро немного лучше", - сказал украинский лидер.

Зеленский напомнил, что 30 Shahed были сбиты и это, как отметил он, неплохой результат.

"Эти Shahed, которые были использованы Россией - из новой партии дронов. Вот такой террористический интернационал двух режимов помогают воевать против людей. Что ж, будут отвечать за это совместно", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski İranı hədələyib: “Terrorçuluğa görə Rusiya ilə birgə məsuliyyət daşıyacaqsınız”

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