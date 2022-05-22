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Зеленский: Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить

Зеленский: Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить Российская Федерация использует все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. При этом в российских регионах говорят, что так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения многих отраслей, включая строительство, и обеднения людей.
В регионе
22 мая 2022 г. 03:18
Зеленский: Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить

Российская Федерация использует все свои ресурсы, чтобы уничтожить Украину. При этом в российских регионах говорят, что так называемая "спецоперация" является причиной экономического падения многих отраслей, включая строительство, и обеднения людей.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Россия фактически направила все свои ресурсы, чтобы нас уничтожить. Рост цен, обесценивание доходов, разрушение всего экономического потенциала, который создан в России с 2000-х, - оккупантов это пока не останавливает. Но колоссальные расходы на войну им все равно не помогают. И не помогут", - отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что ситуация на Донбассе складывается очень сложная. Российские войска пытаются наступать на Славянск и Северодонецк.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Rusiya bütün resurslarını bizi məhv etməyə yönəldib”

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