Зеленский: Россия должна почувствовать последствия войны

Россия также должна почувствовать последствия войны.

Россия также должна почувствовать последствия войны.

Как передает Report , об этом в своем видеобращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя нападение ВСУ на Курскую область РФ.

"Украинцы знают, как добиться своих целей. И не мы выбрали достижение этих целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна почувствовать ее последствия", - заявил украинский лидер.

Он также рассказал о трех "эффективных" докладах главкома ВСУ Александра Сырского, но не привел подробностей.

Напомним, что бои в Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа, когда ВСУ прорвали границу в Суджанском районе. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В продолжающихся боях российская армия пока не смогла вытеснить с территории украинских военных. Зона боевых действий в регионе составляет более 400 кв. км.