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Зеленский: Россия должна почувствовать последствия войны

Зеленский: Россия должна почувствовать последствия войны Россия также должна почувствовать последствия войны.
В регионе
8 августа 2024 г. 23:07
Зеленский: Россия должна почувствовать последствия войны

Россия также должна почувствовать последствия войны.

Как передает Report, об этом в своем видеобращении заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя нападение ВСУ на Курскую область РФ.

"Украинцы знают, как добиться своих целей. И не мы выбрали достижение этих целей в войне. Россия принесла войну на нашу землю и должна почувствовать ее последствия", - заявил украинский лидер.

Он также рассказал о трех "эффективных" докладах главкома ВСУ Александра Сырского, но не привел подробностей.

Напомним, что бои в Курской области продолжаются третий день, с утра 6 августа, когда ВСУ прорвали границу в Суджанском районе. В области введен режим чрезвычайной ситуации. В продолжающихся боях российская армия пока не смогла вытеснить с территории украинских военных. Зона боевых действий в регионе составляет более 400 кв. км.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: Rusiya ölkəmizə müharibə gətirib, indi isə nə etdiyini hiss etməlidir

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