Зеленский: Россия долго готовилась к этой страшной войне

"Ответ на вторжение в Украину должен быть таким же полномасштабным, как война, развязанная Россией".

"Ответ на вторжение в Украину должен быть таким же полномасштабным, как война, развязанная Россией".

Как сообщает Report со ссылкой на "РБК Украина", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Донорской конференции союзников своей страны.

"Новая катастрофа никому не нужна. Мы должны сделать выводы из катастрофы 1986 года, из тех десятилетий, когда Россия готовилась к этой страшной войне против всей свободной Европы", - сказал он.

Зеленский подчеркнул, что в ответ на военную агрессию России нужны решительные действия и уверенное единство: "8 лет войны на Донбассе и 170 дней террора против Украины после 24 февраля — не молчание, нужна только правда. Нужны только решительные действия и уверенное единство. Нам нужны пушки и снаряды для нашей обороны. Нам нужно достаточно средств для Украины".

По его словам, для полной изоляции России в первую очередь необходимы экономические, технологические и жесткие санкции: "Наш долг перед всеми будущими свободными людьми — сделать все, чтобы остановить Россию. Мы должны сделать так, чтобы Россия проиграла и больше не могла повторить такую ​​войну. Я верю, что мы сможем это сделать".