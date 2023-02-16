Зеленский: Российское наступление уже началось

Российское наступление уже началось.

Российское наступление уже началось.

Как передает Report, об этом заявил в интервью ВВС News президент Украины Владимир Зеленский.

"Атаки уже происходят с нескольких направлений", - сказал украинский лидер.

"Однако президент полагает, что украинские силы могут продолжать сопротивляться наступлению России до тех пор, пока они не смогут начать контрнаступление, хотя он повторил свои призывы к большей военной помощи со стороны Запада.

Киев все больше разочаровывает скорость, с которой поступает западное оружие. Поставки боевых танков, обещанные в прошлом месяце рядом западных стран, включая Германию, США и Великобританию, все еще считаются неделями до прибытия на поле боя», – пишет издание.

Тем не менее, по словам Зеленского, он против компромиссного варианта завершения войны.

"Мы выбрали этот путь. Мы хотим гарантий безопасности. Любые территориальные компромиссы ослабили бы нас как государство", – сказал президент.