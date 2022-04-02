Зеленский родителям российских призывников: нам не нужны здесь убитые люди

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к родителям российских призывников, заявляя о том, что "Украине не нужны новые убитые люди".

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к родителям российских призывников, заявляя о том, что "Украине не нужны новые убитые люди".

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил он в видеообращении в ночь на субботу.

"Этот день 1 апреля враг решил отметить двумя одинаково неумными шутками. Одна такая шутка - над людьми в России. Там стартовал весенний призыв, который выглядит как традиционный, но все-таки отличается от обычного, потому что призывников в этом году могут отправить на войну против нашего государства и народа. Это гарантированная смерть для многих совсем молодых парней. И, хотя они не наши граждане, они граждане государства, которое с нами воюет, все-таки наше обязательство, как людей, предупредить", - отметил Зеленский.

"Предупредить каждого такого призывника и их родителей: нам тут не нужные новые убитые люди. Берегите своих детей, чтобы они не стали злодеями. Не отдавайте их в армию. Делайте все, что можете, лишь бы они жили. Дома. У себя дома", - добавил он.

Украинский лидер также обратился ко всем гражданам России, которые могут его услышать.

"Этой правды про призыв россиянам все равно не скажут, но, если вы можете донести до них эту правду, сделайте это! ", - сказал президент.

Кроме того, глава государства отдельно подчеркнул, что попытки руководства РФ набирать в армию жителей Крыма является нарушением международного гуманитарного права, соответственно, военным преступлением.

"Потому хочу сказать жителям Крыма: саботируйте эту историю на любом этапе, а, если не выйдет – не выполняйте преступных приказов и сдавайтесь при первой же возможности Вооруженным Силам Украины. Мы все поймем, вы будете жить", - подытожил он.