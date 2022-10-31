Зеленский: РФ является единственным виновником повышения цен на продукты питания в мире

Российская версия о якобы ударах дронами по Севастопольской бухте, которые были запущены с зерновозов является выдумкой больных людей.

Российская версия о якобы ударах дронами по Севастопольской бухте, которые были запущены с зерновозов является выдумкой больных людей.

Как передает Report, об этом в своем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Что мир услышал? Что будто кто-то с зерновоза запускает дроны. Сначала они говорили о "боевых птицах", потом - о "боевых насекомых", теперь - о "боевом зерне". Пшеница-убийца, от которой тонут российские адмиралы. Ну, что можно сказать? Реально - больные люди. Они снова ставят мир на грань жесткого продовольственного кризиса", - отметил президент.

Он подчеркнул, что Россия является единственным виновником повышения цен на продукты питания в мире. Из-за нее ряд государств Африки остаются с катастрофическим дефицитом продовольствия.

Напомним, ранее стало известно, что Россия заявила о своем выходе из "зерновой сделки" якобы из-за "атаки Украины на корабли Черноморского флота при помощи БПЛА".