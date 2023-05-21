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Зеленский: РФ должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ

Зеленский: РФ должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ Россия должна передать Запорожскую АЭС, которая является оккупированной ею, под полный контроль Украины и МАГАТЭ.
В регионе
21 мая 2023 г. 20:58
Зеленский: РФ должна передать ЗАЭС под полный контроль Украины и МАГАТЭ

Россия должна передать Запорожскую АЭС, которая является оккупированной ею, под полный контроль Украины и МАГАТЭ.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите G7 в Хиросиме.

"Здесь в Хиросиме я для того, чтобы мир услышал украинский призыв к объединению. Россия растоптала все цивилизованное. Больше года она продолжает оккупацию нашей крупнейшей в Европе АЭС", - отметил Зеленский.

Президент также подчеркнул, что РФ ведет себя как государство-террорист, которое стреляет из танков в здания станции, делает из АЭС полигон для хранения оружия и снарядов. Кроме того, он напомнил, что РФ прикрывается станцией, чтобы обстреливать города из реактивной артиллерии.

"Если оставить без внимания такой уровень зла и глупости, мир неизбежно превратится в руины... Украина предложила формулу мира, пунктом которой является радиационная и ядерная безопасность. Россия должна отказаться от радиационного и ядерного шантажа мира, должна передать АЭС, которую сейчас оккупирует, под полный контроль Украины и МАГАТЭ", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Rusiya Zaporojye AES-i Ukrayna və AEBA-nın tam nəzarətinə qaytarmalıdır"

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