Зеленский решил увеличить расходы бюджета Украины на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой документ, предполагающий рост оборонных расходов бюджета страны на $14,5 миллиарда.
Как передает Report, информацию об этом в своем Telegram-канале распространил депутат украинского парламента от партии "Голос" Ярослав Железняк.
"Рекордное увеличение бюджета 2023 года подписано президентом Зеленским", - написал Железняк, уточнив, что данное решение официально вступит в силу 13 апреля.
Порядка $10 млрд из этих денег пойдет на нужды украинского министерства, еще $2,6 млрд планируется потратить на функционирование системы МВД Украины, остальные средства будут переданы украинской разведке и Службе безопасности Украины.