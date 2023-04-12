Зеленский решил увеличить расходы бюджета Украины на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой документ, предполагающий рост оборонных расходов бюджета страны на $14,5 миллиарда.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой документ, предполагающий рост оборонных расходов бюджета страны на $14,5 миллиарда.

Как передает Report, информацию об этом в своем Telegram-канале распространил депутат украинского парламента от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Рекордное увеличение бюджета 2023 года подписано президентом Зеленским", - написал Железняк, уточнив, что данное решение официально вступит в силу 13 апреля.

Порядка $10 млрд из этих денег пойдет на нужды украинского министерства, еще $2,6 млрд планируется потратить на функционирование системы МВД Украины, остальные средства будут переданы украинской разведке и Службе безопасности Украины.