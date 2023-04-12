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Зеленский решил увеличить расходы бюджета Украины на оборону

Зеленский решил увеличить расходы бюджета Украины на оборону Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой документ, предполагающий рост оборонных расходов бюджета страны на $14,5 миллиарда.
В регионе
12 апреля 2023 г. 05:21
Зеленский решил увеличить расходы бюджета Украины на оборону

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой документ, предполагающий рост оборонных расходов бюджета страны на $14,5 миллиарда.

Как передает Report, информацию об этом в своем Telegram-канале распространил депутат украинского парламента от партии "Голос" Ярослав Железняк.

"Рекордное увеличение бюджета 2023 года подписано президентом Зеленским", - написал Железняк, уточнив, что данное решение официально вступит в силу 13 апреля.

Порядка $10 млрд из этих денег пойдет на нужды украинского министерства, еще $2,6 млрд планируется потратить на функционирование системы МВД Украины, остальные средства будут переданы украинской разведке и Службе безопасности Украины.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukrayna büdcəsinin müdafiə xərclərini 14,5 milyard dollar artırmaq qərarına gəlib

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