Зеленский: Разблокировать Мариуполь военным путем сейчас невозможно

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разблокировка Мариуполя военным путем пока невозможна.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что разблокировка Мариуполя военным путем пока невозможна.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

"Разблокировать военным путем город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодня. И мы об этом говорили открыто. У Украины нет такого тяжелого оружия, чтобы разблокировать военным путем Мариуполь", - подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что власть пытается дипломатическим путем решить этот вопрос.

"Дипломатический путь привел к тому, что гражданские люди сегодня вывезены все с заблокированного завода "Азовсталь", - сказал глава государства.

Относительно бойцов, которые находятся в осаде на заводе "Азовсталь", Зеленский заявил:

"Российские военные, российская армия, руководство армии и политическое руководство Российской Федерации не хотят выпускать наших военных".

Зеленский добавил, что на помощь в этом вопросе были приглашены переговорщики из Турции, Израиля и Швейцарии. Кроме того, попытались решить этот вопрос Франция, Организация Объединенных Наций и представители руководства Международного Комитета Красного Креста.

"Россия меняет военных, только если они пленные, - на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ от Российской Федерации. Других ответов не существует", - отметил украинский лидер.