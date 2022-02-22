Зеленский рассмотрит запрос от МИД о разрыве дипотношений с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сообщил на совместном брифинге с президентом Эстонии Аларом Карисом.

"Мы видим с вами наступление на суверенитет и территориальную целостность нашего государства. Это точно", - отметил он.

По словам Зеленского, он получил запрос от Министерства иностранных дел относительно разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией.

"Я сейчас сразу после нашей пресс-конференции буду смотреть и прорабатывать этот вопрос, и не только этот вопрос, а наши действенные шаги по эскалации со стороны РФ", - рассказал президент.