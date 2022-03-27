Зеленский рассказал о проблемах, с которыми украинские мусульмане столкнутся во время Рамазана

Выступая на форуме в Дохе, Катар, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мусульмане его страны должны будут защищать Украину оружием во время Рамадана.

Выступая на форуме в столице Катара Дохе, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мусульмане его страны должны будут защищать Украину во время священного праздника Рамазан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Обращаясь к политикам в 31-й день войны между Украиной и Россией, Зеленский коснулся предстоящего месяца Рамазан.

Приветствуя Катар, украинский лидер сказал: "Я хочу обратиться к вам по вашему: Ассаламу алейкум. Эти слова являются базовыми ценностями мира, а сейчас их нет в Украине, потому что Россия решила оккупировать и колонизировать Украину. Россия в 28 раз больше Украины и является одной из крупнейших стран мира. Но этого им недостаточно. Российская администрация хочет забрать нашу землю и использовать нас в качестве рабочих. Но уже 31 день Украина сопротивляется стране, в 28 раз превышающей ее размеры.

Остановится ли Россия после захвата Украины? Требования колонизаторов никогда не закончатся. Они уже угрожают ядерным оружием".

Зеленский добавил, что мечети также пострадали от российских бомбардировок: "Посмотрите на наши города, особенно на город Мариуполь, который полностью разрушен. Украина - страна разных национальностей и религий. Здесь проживает более миллиона мусульман. Только в Мариуполе было 4 000 мусульман. Вот уже три недели в мечетях города находятся около 80 человек, в том числе дети, женщины и старики".

Он отметил, что все дороги перекрыты, а российская армия не пропускает в этот район гуманитарную помощь: "Они бомбят день и ночь, и 90 процентов города разрушено. Здесь погибло 1 000 человек, но Россия не понесла за это никакого наказания. За 31 день российской оккупации было разрушено 59 культовых сооружений, включая мечети и церкви, 200 школ и десятки больниц. Еще 10 млн украинцев стали беженцами, а более 3,5 млн были вынуждены покинуть страну. При этом большую часть из них составляют женщины и дети".

Украинский лидер подчеркнул, что в ближайшие дни начинается месяц Рамазан: "Нам не нужно никому объяснять важность и смысл этого месяца. Весь мир это знает и уважает. Украинским мусульманам придется защищать свою страну и свою свободу с оружием в руках во время Рамазана. Мы должны поддерживать международный порядок не только для Украины, но и для всех. Начиная с Афганистана, должны добиваться мира в Ираке, Сирии, Йемене и Сомали. Да здравствует Украина".