Зеленский рассказал о местонахождении своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья не покидала страну с момента начала российской специальной операции по защите Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья не покидала страну с момента начала российской специальной операции по защите Донбасса.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью немецкой газете Zeit .

"Моя семья находится в Украине. Прошу с пониманием отнестись к тому, что больше информации на этот счет я предоставлять не хотел бы", - рассказал Зеленский, сохраняя тайну из соображений безопасности.

Такой ответ он дал на утверждение журналиста о том, что многие украинские мужья отправляют своих жен и детей на Запад.

5 марта сообщалось, что Госдепартамент США, Пентагон и другие американские ведомства начали готовить план действий на случай, если президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны.