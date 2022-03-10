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Зеленский рассказал о местонахождении своей семьи

Зеленский рассказал о местонахождении своей семьи Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья не покидала страну с момента начала российской специальной операции по защите Донбасса.
В регионе
10 марта 2022 г. 07:50
Зеленский рассказал о местонахождении своей семьи

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его семья не покидала страну с момента начала российской специальной операции по защите Донбасса.

Как передает Report, об этом он рассказал в интервью немецкой газете Zeit.

"Моя семья находится в Украине. Прошу с пониманием отнестись к тому, что больше информации на этот счет я предоставлять не хотел бы", - рассказал Зеленский, сохраняя тайну из соображений безопасности.

Такой ответ он дал на утверждение журналиста о том, что многие украинские мужья отправляют своих жен и детей на Запад.

5 марта сообщалось, что Госдепартамент США, Пентагон и другие американские ведомства начали готовить план действий на случай, если президент Украины Владимир Зеленский и его правительство будут вынуждены бежать из страны.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezidenti ailəsinin harada olması barədə danışıb

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