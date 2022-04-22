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Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины

Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины Потери Украины в результате войны оцениваются в 550 миллиардов долларов США.
В регионе
22 апреля 2022 г. 04:10
Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины

Потери Украины в результате войны оцениваются в 550 миллиардов долларов США.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 млрд в результате разрушений", - сказал Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

Он сказал, что на восстановление экономики Украине нужно до 7 млрд долларов ежемесячно. "С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию, что означает новые возможности для бизнеса из различных стран", - сказал он.

Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП страны может упасть в текущем году на 30-50%. Как заявил он, "предварительный анализ показывает, что прямые и непрямые потери" в результате российской спецоперации превышают 560 млрд долларов.

"Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Ukraynanın müharibə dövründəki maliyyə itkilərini açıqlayıb

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