Зеленский рассказал о финансовых потерях Украины

Потери Украины в результате войны оцениваются в 550 миллиардов долларов США.

Потери Украины в результате войны оцениваются в 550 миллиардов долларов США.

Как передает Report, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 млрд в результате разрушений", - сказал Зеленский на круглом столе в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка.

Он сказал, что на восстановление экономики Украине нужно до 7 млрд долларов ежемесячно. "С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию, что означает новые возможности для бизнеса из различных стран", - сказал он.

Со своей стороны премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ВВП страны может упасть в текущем году на 30-50%. Как заявил он, "предварительный анализ показывает, что прямые и непрямые потери" в результате российской спецоперации превышают 560 млрд долларов.

"Восстановление и трансформация обойдутся нам в 600 млрд долларов", - сказал Шмыгаль.