Зеленский рассказал о детях, которые стали жертвами войны

В Украине за 98 дней войны в результате обстрелов российских войск пострадали 689 детей, ранения получили - 446, погибли - 243. Еще 139 детей пропали без вести.

В Украине за 98 дней войны в результате обстрелов российских войск пострадали 689 детей, ранения получили - 446, погибли - 243. Еще 139 детей пропали без вести.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"И это только те, о ком мы знаем. У нас пока нет всей информации с территории, которая сейчас остается оккупированной", - отметил глава государства.

Он также привел примеры нескольких жертв среди детей, жизнь которых оборвалась слишком рано.

Денис из Житомирской области, из села Малиновка, погиб вместе со всей семьей, когда российский самолет сбросил бомбы на село. Мальчику не было и двух лет.

Степан из села Новые Петровцы Киевской области погиб в возрасте двух лет, когда российский снаряд ударил по двору дома.

14-летняя Аня из Бучи Киевской области была убита, когда русские военные обстреляли микроавтобус на дороге. Люди просто пытались спастись. Девочка была вместе с мамой и бабушкой. Все они погибли.

Президент также подчеркнул, что враг силой вывозит из Украины как взрослых, так и детей.

"Всего сейчас вывезено более 200 тысяч украинских детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями", - отметил Зеленский.