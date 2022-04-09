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Зеленский рассказал, о чем говорил с приехавшим в Киев Джонсоном

Зеленский рассказал, о чем говорил с приехавшим в Киев Джонсоном Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
В регионе
9 апреля 2022 г. 21:50
Зеленский рассказал, о чем говорил с приехавшим в Киев Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, о чем говорил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, глава государства поблагодарил британского премьера за визит в Киев и назвал его проявлением постоянной и весомой поддержки Украины.

"Подводили итоги нашей совместной работы в режиме стратегического диалога, планировали будущие проекты между нашими государствами, осматривали Киев", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что теперь Джонсон воочию увидел, как изменилась Украина после начала полномасштабной войны.

"Вывод один, он наш общий: мы должны еще больше давить на РФ, давить действенной помощью народу Украины именно в защите от РФ, давить санкциями", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский поблагодарил Великобританию, которая продолжает применять против РФ мощные санкции, и подчеркнул, что другие демократические западные государства должны брать с нее пример.

"Пора ввести полное эмбарго на российские энергоносители, увеличить предоставление нам оружия", - заявил он.

По словам президента, они с Джонсоном совместно согласились, что необходимо усилить антивоенную коалицию.

Кроме того, Зеленский проинформировал премьера Британии о ходе переговоров с РФ и о четкой позиции Украины о том, что мирные договоренности должны предусматривать механизм действенных гарантий для Украины.

"Мы рассчитываем, что Лондон в этом процессе будет играть ключевую роль", - заметил он.

Глава государства также добавил, что обсудил с Джонсоном основные направления, на которых необходимо сосредоточить усилия на этом пути.

"Определили ключевые задачи и скоординировали нашу дальнейшую работу. Мы максимально консолидируем поддержку нашего государства в усилении обороноспособности наших войск, в поддержке наших граждан как в Украине, так и за ее пределами, а также в восстановлении Украины... Мы будем вместе отстраивать нашу страну, наши прекрасные города", - сказал он.

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