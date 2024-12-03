Зеленский рассказал о боевых потерях Украины

Число военнослужащих ВСУ, погибших в российско-украинской войне, значительно меньше 80 тысяч.

Число военнослужащих ВСУ, погибших в российско-украинской войне, значительно меньше 80 тысяч.

Как сообщает Report , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Kyodo News.

Украинский лидер не стал называть конкретную цифру, однако подчеркнул, что потери значительно меньше, чем сообщается в западных СМИ.

"Кто-то недавно, кажется, в американской прессе сообщил, что погибло 80 тысяч украинцев. Но я хочу сказать вам, что нет, меньше, значительно меньше", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что речь идет именно о военнослужащих, поскольку масштаб потерь на оккупированных территориях пока не установлен. По его словам, сюда входят как потери среди гражданского населения, так и военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и представителей местных властей.

"Я не знаю, сколько из них погибло, сколько пропало без вести, сколько было измучено в плену. Поэтому я говорю только о военных потерях, зафиксированных на территории, которая находится под нашим контролем", - сказал глава государства.

Напомним, что в том же интервью президент Зеленский заявил, что его российский коллега Владимир Путин "не заинтересован в мире".