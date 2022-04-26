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Зеленский рассказал, когда закончится война

Зеленский рассказал, когда закончится война Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда закончиться война, и что может стать победой для Украины.
В регионе
26 апреля 2022 г. 01:46
Зеленский рассказал, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, когда закончиться война, и что может стать победой для Украины.

Как передает Report, об этом заявил он во время ночного обращения.

Глава государства отметил, что на этот вопрос одновременно и есть, и нет простого ответа.

"Когда будет победа, ее ощутит каждый. Когда наступит мир - его увидит каждый. Но чтобы это произошло быстрее, мы должны думать не о том, когда и что это будет, мы должны думать каждый день о том, как сделать пребывание оккупантов на нашей земле еще более невыносимым", - сказал Зеленский.

По его словам, Украина готова к миру. Она была готова, когда война продолжалась только на Донбассе, и готова сейчас.

"Но, чтобы Россия искала мир, каждый украинец и украинка еще должны бороться", - подчеркнул президент.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski müharibənin nə vaxt bitəcəyindən danışıb

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