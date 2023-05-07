Зеленский рассказал, когда ВСУ будут готовы к контрнаступлению

Украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

Украинские воины будут готовы к контрнаступлению, когда Украина получит все согласованное с союзниками вооружение.

Как передает Report со ссылкой на The Washington Post, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Осознавая огромные препятствия, украинские чиновники продолжают требовать от своих сторонников на Западе дополнительного вооружения", - пишет издание.

По словам президента, Украина будет готова начать наступление, когда получит вооружение, которое было согласовано с союзниками. В частности, сроки могут зависеть и от погодных условий, поскольку вдоль линии фронта земля не по сезону влажная.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что первое штурмовое формирование уже готово к началу операции более чем на 90%, однако некоторые определенные подразделения все еще завершают учебные программы за рубежом.