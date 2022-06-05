О нас

Зеленский: Путин может остановить войну своим приказом

Зеленский: Путин может остановить войну своим приказом Закончить войну в Украине можно одним приказом, отданным главой Кремля Владимиром Путиным. Однако до сих пор такого приказа нет.
В регионе
5 июня 2022 г. 00:41
Зеленский: Путин может остановить войну своим приказом

Закончить войну в Украине можно одним приказом, отданным главой Кремля Владимиром Путиным. Однако до сих пор такого приказа нет.

Как передает Report, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что война может прекратиться в любой момент, если Путин отдаст такой приказ.

"Российская армия может перестать сжигать церкви, разрушать города, если именно тот человек в Москве просто отдаст приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира", - сказал Зеленский.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Zelenski: “Putin öz əmri ilə müharibəni dayandıra bilər” 

Самое читаемое

На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
На акции протеста в Ереване пострадали четыре человека
30 мая 2022 г. 14:40
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
В Баку рабочий погиб, упав с пятого этажа
31 мая 2022 г. 10:46
Зарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
ФотоЗарубежные дипломаты ознакомились с работами, проделанными на ГЭС в Кяльбаджаре
31 мая 2022 г. 12:50
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
Azeraluminium увеличил экспортные доходы на 59%
31 мая 2022 г. 15:32
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
ЕС: Мы привержены углублению сотрудничества на Южном Кавказе
1 июня 2022 г. 03:20
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
Ильхам Алиев: Южный газовый коридор – проект, которым мы можем гордиться
1 июня 2022 г. 12:04
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
Байден приветствовал шаги Ильхама Алиева по повышению уровня жизни в Азербайджане
1 июня 2022 г. 13:38
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
Премьер-министр Украины: Мы высоко ценим помощь Азербайджана
2 июня 2022 г. 10:04
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
В Праге из-за сбоя в работе электросети остановились трамваи и метро
2 июня 2022 г. 12:06
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
Сенат Ирландии принял резолюцию, признающую действия РФ в Украине геноцидом
2 июня 2022 г. 15:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi