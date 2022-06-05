Зеленский: Путин может остановить войну своим приказом

Закончить войну в Украине можно одним приказом, отданным главой Кремля Владимиром Путиным. Однако до сих пор такого приказа нет.

Закончить войну в Украине можно одним приказом, отданным главой Кремля Владимиром Путиным. Однако до сих пор такого приказа нет.

Как передает Report, об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Глава государства подчеркнул, что война может прекратиться в любой момент, если Путин отдаст такой приказ.

"Российская армия может перестать сжигать церкви, разрушать города, если именно тот человек в Москве просто отдаст приказ. И тот факт, что такого приказа до сих пор нет, является очевидным унижением для всего мира", - сказал Зеленский.