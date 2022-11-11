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Зеленский провел заседание Ставки: обсудили продвижение ВСУ на юге

Зеленский провел заседание Ставки: обсудили продвижение ВСУ на юге Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте.
В регионе
11 ноября 2022 г. 17:15
Зеленский провел заседание Ставки: обсудили продвижение ВСУ на юге

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

"Заслушал доклады по ситуации на передовой, и в частности, на Южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", - написал он.

Также на заседании были определены первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно освобожденных территориях.

В ходе заседания обсужден вопрос усиления защиты энергетической инфраструктуры от атак ВС РФ и восстановление пострадавших в результате обстрелов объектов. Зеленский добавил, что Украина должна быть максимально готова к зиме.

Отметим, что сегодня ВС Украины зашли в Херсон.

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Версия на английском языке Volodymyr Zelenskyy holds meeting of Headquarters of Supreme Commander-in-Chief
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Ali Baş Qərargahın iclasını keçirib

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