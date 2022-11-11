Зеленский провел заседание Ставки: обсудили продвижение ВСУ на юге

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте.
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
"Заслушал доклады по ситуации на передовой, и в частности, на Южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", - написал он.
Также на заседании были определены первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно освобожденных территориях.
В ходе заседания обсужден вопрос усиления защиты энергетической инфраструктуры от атак ВС РФ и восстановление пострадавших в результате обстрелов объектов. Зеленский добавил, что Украина должна быть максимально готова к зиме.
Отметим, что сегодня ВС Украины зашли в Херсон.