Зеленский провел заседание Ставки: обсудили продвижение ВСУ на юге

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсуждалась ситуация на фронте.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

"Заслушал доклады по ситуации на передовой, и в частности, на Южном направлении фронта. Мы продолжаем освобождать нашу землю от оккупантов", - написал он.

Также на заседании были определены первоочередные меры по стабилизации ситуации на недавно освобожденных территориях.

В ходе заседания обсужден вопрос усиления защиты энергетической инфраструктуры от атак ВС РФ и восстановление пострадавших в результате обстрелов объектов. Зеленский добавил, что Украина должна быть максимально готова к зиме.

Отметим, что сегодня ВС Украины зашли в Херсон.