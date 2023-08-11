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Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов

Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по результатам проверки работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).
В регионе
11 августа 2023 г. 15:29
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по результатам проверки работы территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Как передает Report, об этом пишет РБК-Украина, об этом он заявил в заседании

По его словам, будут уволены все областные военкомы. Их заменят военные, прошедшие фронт или не могущие быть в окопах.

"В общей сложности уже 112 уголовных производств в отношении должностных лиц "военкоматов". 33 подозрения. Областные "военкомы", городские, районные. Другие должностные лица. Злоупотребления в разных областях: Донецкая, Полтавская, Винницкая, Одесская, Киевская, Львовская. Кто-то брал" наличными, кто-то криптовалютой - разве что в этом разница. Цинизм везде одинаков", - заявил Зеленский.

Между тем, пресс-служба Офиса президента сообщила о том, что во время проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности во время проведения всеобщей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

СНБО рекомендовал главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, в частности после прохождения проверки СБУ.

Также Офису генпрокурора было рекомендовано принять меры для противодействия совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.

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Версия на английском языке Zelenskyy holds Security Council meeting
Версия на азербайджанском языке Volodimir Zelenski Milli Təhlükəsizlik və Müdafiə Şurasının iclasını keçirib

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