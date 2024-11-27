Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Как передает Report, об этом
Согласно информации, Зеленский поблагодарил за организацию по запросу Украины вчерашнего внеочередного заседания Совета Украина-НАТО, на котором украинская сторона представила подробную информацию о применении Россией новой баллистической ракеты при ударе по Днепру.
Украинский лидер заявил, что его страна ожидает решительной и своевременной реакции Альянса на расширение Россией военных действий.
"В связи с этим 3 и 4 декабря в Брюсселе будет проходить заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Украина рассчитывает на поддержку в передаче средств ПВО, способных перехватывать ракеты такого типа. Украина передала партнерам перечень систем противовоздушной обороны, которые находятся на вооружении в странах Альянса", - говорится в сообщении.
Глава государства также подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение в НАТО и продолжить оборонное сотрудничество со странами Альянса. Одним из центральных вопросов обсуждения стали поставки дальнобойных средств и критическая потребность в передаче вооружений из объявленных пакетов помощи.
Кроме того, Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили глобальные риски, создаваемых альянсом РФ, Ирана и КНДР. В частности то, что Россия в обмен на оружие передает свои современные военные технологии.