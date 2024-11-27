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Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Рютте

Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Рютте Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
В регионе
27 ноября 2024 г. 23:56
Зеленский провел телефонный разговор с генсеком НАТО Рютте

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно информации, Зеленский поблагодарил за организацию по запросу Украины вчерашнего внеочередного заседания Совета Украина-НАТО, на котором украинская сторона представила подробную информацию о применении Россией новой баллистической ракеты при ударе по Днепру.

Украинский лидер заявил, что его страна ожидает решительной и своевременной реакции Альянса на расширение Россией военных действий.

"В связи с этим 3 и 4 декабря в Брюсселе будет проходить заседание Совета Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Украина рассчитывает на поддержку в передаче средств ПВО, способных перехватывать ракеты такого типа. Украина передала партнерам перечень систем противовоздушной обороны, которые находятся на вооружении в странах Альянса", - говорится в сообщении.

Глава государства также подчеркнул, что для Украины важно получить приглашение в НАТО и продолжить оборонное сотрудничество со странами Альянса. Одним из центральных вопросов обсуждения стали поставки дальнобойных средств и критическая потребность в передаче вооружений из объявленных пакетов помощи.

Кроме того, Владимир Зеленский и Марк Рютте обсудили глобальные риски, создаваемых альянсом РФ, Ирана и КНДР. В частности то, что Россия в обмен на оружие передает свои современные военные технологии.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Rütte ilə Rusiya, İran və Şimali Koreyanın “yaratdığı qlobal riskləri” müzakirə edib

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