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Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который подал в отставку.
В регионе
7 июля 2022 г. 20:24
Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который подал в отставку.

Как передает Report, об этом сообщает Офис президента Украины.

В.Зеленский поблагодарил Б.Джонсона за поддержку Украины с первых дней конфликта, а также за лидерство в отстаивании интересов страны на международной арене.

Б.Джонсон заверил, что Великобритания будет продолжать оказывать жизненно важную оборонительную помощь Украине столько, сколько будет нужно. Он поблагодарил В.Зеленского за дружбу и доброту украинского народа.

Политики также обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. В частности, они уделили внимание вопросу политической поддержки Украины, а также разблокированию экспорта продовольствия из украинских портов. Б.Джонсон отметил, что продолжит сотрудничать с партнерами для прекращения "зерновой блокады" в ближайшие недели.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Boris Consonla telefonla danışıb
Версия на английском языке Daily Telegraph: Johnson will talk to Zelenskyy after resignation 

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