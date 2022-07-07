Зеленский провел телефонный разговор с Джонсоном

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который подал в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который подал в отставку.

Как передает Report , об этом сообщает Офис президента Украины.

В.Зеленский поблагодарил Б.Джонсона за поддержку Украины с первых дней конфликта, а также за лидерство в отстаивании интересов страны на международной арене.

Б.Джонсон заверил, что Великобритания будет продолжать оказывать жизненно важную оборонительную помощь Украине столько, сколько будет нужно. Он поблагодарил В.Зеленского за дружбу и доброту украинского народа.

Политики также обсудили текущее состояние и перспективы украинско-британского сотрудничества. В частности, они уделили внимание вопросу политической поддержки Украины, а также разблокированию экспорта продовольствия из украинских портов. Б.Джонсон отметил, что продолжит сотрудничать с партнерами для прекращения "зерновой блокады" в ближайшие недели.