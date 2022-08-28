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Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте

Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте Президент Украины Владимир Зеленский в тайном режиме провел совещание с силовиками. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности украинской армии.
В регионе
28 августа 2022 г. 22:24
Зеленский провел тайное совещание с силовиками о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский в тайном режиме провел совещание с силовиками. Они обсудили ситуацию на фронте и потребности украинской армии.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента страны.

На встрече присутствовали руководители Вооруженных сил, разведки, Министерств обороны и внутренних дел, Службы безопасности и других силовых ведомств.

На совещании в режиме "секретно" заслушали оперативную информацию о ситуации на фронте, рассмотрели другие вопросы безопасности и обороны. Также обсудили обеспечение армии и координацию с партнерами.

Кроме того, Зеленский и силовики рассмотрели ход выполнения предыдущих приказов.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski müdafiə və təhlükəsizlik orqanlarının rəhbərləri ilə qapalı görüş keçirib

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