Зеленский провел Ставку в Днепре, поручил усиление воздушного щита над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр, где провел очередную Ставку. Он распорядился об усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений систем ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр, где провел очередную Ставку. Он распорядился об усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений систем ПВО.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

"Обсудили результативность использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений", - отметил он.

Зеленский заслушал доклады о ходе наступательных и оборонительных действий, об обеспечении войск боеприпасами.

Он также поручил продолжить работу территориальных центром комплектования и социальной поддержки (военкоматы).

"Заканчивается всеохватывающая проверка ТЦК. Одиннадцать областей - на особом контроле", - добавил Зеленский.