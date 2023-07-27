О нас

Зеленский провел Ставку в Днепре, поручил усиление воздушного щита над Украиной

Зеленский провел Ставку в Днепре, поручил усиление воздушного щита над Украиной Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр, где провел очередную Ставку. Он распорядился об усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений систем ПВО.
В регионе
27 июля 2023 г. 12:05
Зеленский провел Ставку в Днепре, поручил усиление воздушного щита над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Днепр, где провел очередную Ставку. Он распорядился об усилении воздушного щита с учетом будущих поступлений систем ПВО.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

"Обсудили результативность использования существующих систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений", - отметил он.

Зеленский заслушал доклады о ходе наступательных и оборонительных действий, об обеспечении войск боеприпасами.

Он также поручил продолжить работу территориальных центром комплектования и социальной поддержки (военкоматы).

"Заканчивается всеохватывающая проверка ТЦК. Одиннадцать областей - на особом контроле", - добавил Зеленский.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
Эксперт: Азербайджан идет к устойчивому будущему с использованием возобновляемой энергии
27 июля 2023 г. 12:28
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
Политолог: Азербайджан может поставлять значительные ресурсы в ЕС в ближайшие десятилетия
25 июля 2023 г. 15:19
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
Названы объемы потерь воды в Азербайджане
25 июля 2023 г. 12:27
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
Эксперт: Обмен электроэнергии Ирана c Россией будет лучше обеспечен через Азербайджан
24 июля 2023 г. 16:26
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
Эксперт: Визит министра обороны Израиля в Азербайджан открывает новые перспективы сотрудничества
24 июля 2023 г. 11:14
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
Эксперт: Азербайджан может стать наиболее технологически продвинутой страной региона
20 июля 2023 г. 13:28
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
Политолог: Взаимодействие между Азербайджаном и Украиной выходит на стратегический уровень
20 июля 2023 г. 11:46
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
Эксперт: Азербайджан – ключевой партнер Украины в энергетике и торговле
19 июля 2023 г. 15:40
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
Политолог: Гуманитарная помощь от Азербайджана и его поддержка очень важны для Украины
18 июля 2023 г. 16:31
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
Мэр освобожденного от оккупации города Купянск: Противник вновь атакует и несет серьезные потери
18 июля 2023 г. 14:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi