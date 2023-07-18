Зеленский провел Ставку: Обсудили "зерновое соглашение" и безопасность портов

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили "зерновую инициативу".

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили "зерновую инициативу".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке - морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа - логистика поставок и защита прибрежного региона", - написал Зеленский в соцсетях.

Также на заседании заслушали доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя касательно борьбы с российскими дронами.

Кроме того, представители Главного управления разведки, Службы безопасности и Службы внешней разведки доложили о планах противника.

На ставке также заслушали ситуацию на поле боя от командующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.