О нас

Зеленский провел Ставку: Обсудили "зерновое соглашение" и безопасность портов

Зеленский провел Ставку: Обсудили "зерновое соглашение" и безопасность портов Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили "зерновую инициативу".
В регионе
18 июля 2023 г. 15:15
Зеленский провел Ставку: Обсудили зерновое соглашение и безопасность портов

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили "зерновую инициативу".

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.

"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке - морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа - логистика поставок и защита прибрежного региона", - написал Зеленский в соцсетях.

Также на заседании заслушали доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя касательно борьбы с российскими дронами.

Кроме того, представители Главного управления разведки, Службы безопасности и Службы внешней разведки доложили о планах противника.

На ставке также заслушали ситуацию на поле боя от командующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zelenski hərbi rəhbərliklə “Taxıl sazişi" və limanların təhlükəsizliyini müzakirə edib

Самое важное

Состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани
ФотоСостоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с главой региона Иракский Курдистан Нечирваном Барзани
18 июля 2023 г. 14:21
Президент: Установление памятника Немезис в Армении неприемлемо
Президент: Установление памятника "Немезис" в Армении неприемлемо
17 июля 2023 г. 21:31
Ильхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
ФотоИльхам Алиев принял делегацию комитета по внешним связям Великого национального собрания Турции
17 июля 2023 г. 21:20
Ахад Абыев освобожден от должности главы Исполнительной власти Дашкесана
Ахад Абыев освобожден от должности главы Исполнительной власти Дашкесана
17 июля 2023 г. 20:15
Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине
Азербайджан выделил 7,6 млн долларов на оказание гуманитарной помощи Украине
17 июля 2023 г. 15:02
Начинается прием документов в связи с переводом студентов
Начинается прием документов в связи с переводом студентов
17 июля 2023 г. 13:23
Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане
Создана рабочая группа с целью обеспечения снижения инфляции в Азербайджане
17 июля 2023 г. 11:11
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
Шарль Мишель выступил с заявлением для прессы после встречи с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном
15 июля 2023 г. 23:04
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
В Брюсселе завершилась встреча президента Азербайджана с главой Совета ЕС и премьером Армении
15 июля 2023 г. 20:34
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бельгию
15 июля 2023 г. 19:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi