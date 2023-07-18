Зеленский провел Ставку: Обсудили "зерновое соглашение" и безопасность портов

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором обсудили "зерновую инициативу".
Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина.
"Вопрос номер один на сегодняшней Ставке - морской экспорт зерна и безопасность портов. Докладывали вице-премьер Кубраков, командующий ВМС Неижпапа - логистика поставок и защита прибрежного региона", - написал Зеленский в соцсетях.
Также на заседании заслушали доклады министра внутренних дел Игоря Клименко и главы Госспецсвязи Юрия Щиголя касательно борьбы с российскими дронами.
Кроме того, представители Главного управления разведки, Службы безопасности и Службы внешней разведки доложили о планах противника.
На ставке также заслушали ситуацию на поле боя от командующего ВСУ Валерия Залужного, командующего Сухопутными войсками Александра Сырского, командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.