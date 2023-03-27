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Зеленский провел специальное совещание с военными

Зеленский провел специальное совещание с военными Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с военными с особым кругом участников, на котором обсудили вопросы обороны страны.
В регионе
27 марта 2023 г. 04:39
Зеленский провел специальное совещание с военными

Президент Украины Владимир Зеленский провел специальное совещание с военными с особым кругом участников, на котором обсудили вопросы обороны страны.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы государства.

"Сегодня было совещание с военными - специальная военная встреча, особый круг участников. Провел также совещания по сектору безопасности, с разведкой. Оборона, усиление нашей защиты - причем как от внешней угрозы, так и внутренних угроз. Готовим наши ответные шаги", - заявил президент Украины.

По его словам, постоянно, неизменно максимум внимания уделяется ситуации на передовой. Жестоким боям, которые ежедневно уносят жизни наших людей и ежедневно нуждаются в неизменной мобилизованности нашего государства и общества.

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