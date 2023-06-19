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Зеленский провел совещание с военными по поводу наступления ВСУ

Зеленский провел совещание с военными по поводу наступления ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандования.
В регионе
19 июня 2023 г. 16:30
Зеленский провел совещание с военными по поводу наступления ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел Ставку Верховного главнокомандования.

Как передает Report, об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", - отметил он.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский и глава главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов доложили по оперативной обстановке, обеспечению боеприпасами и т.д.

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Версия на английском языке Zelenskyy holds meeting with servicemen on Ukraine’s offensive

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