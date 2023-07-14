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Зеленский провел совещание с СБУ и разведкой по ситуации в Украине

Зеленский провел совещание с СБУ и разведкой по ситуации в Украине Президент Украины Владимир Зеленский, по возвращении из Вильнюса, где проходил саммит НАТО, провел совещание с руководителями спецслужб по ситуации с безопасностью в стране.
В регионе
14 июля 2023 г. 01:16
Зеленский провел совещание с СБУ и разведкой по ситуации в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский, по возвращении из Вильнюса, где проходил саммит НАТО, провел совещание с руководителями спецслужб по ситуации с безопасностью в стране.

Как передает Report, об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Одно из совещаний было с руководителем СБУ Василием Малюком. Кроме этого, было проведено совещание с главой Главного управления разведки Минобороны Кириллом Будановым и председателем Службы внешней разведки Александром Литвиненко.

"Очень внимательно анализируем ситуацию - все, что связано с войной, и все, что важно для внутренней безопасности", - рассказал Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Vilnüsdən qayıtdıqdan sonra ölkəsinin kəşfiyyat rəisləri ilə müşavirə keçirib

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