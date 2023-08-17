Зеленский провел селекторное совещании по ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание в четверг, 17 августа. В ходе совещания обсудили ситуацию на фронте, вопрос поставок военной техники и работу системы ПВО.

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание в четверг, 17 августа. В ходе совещания обсудили ситуацию на фронте, вопрос поставок военной техники и работу системы ПВО.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом главу государства сообщил в Telegram-канале.

"Держим на постоянном контроле поставку техники и боеприпасов, темпы собственного производства. МИД и Минобороны получили поручение поработать с партнерами, чтобы в последующих оборонных пакетах было именно то, что нужно", - отметил президент.

На совещании разведка доложила о тактических и стратегических планах противника, состоянии его военно-промышленного комплекса.

Также был обсужден процесс подготовки энергосистемы Украины к зиме.

Кроме того, среди тем были ликвидация последствий российских обстрелов, эвакуация из Купянского района Харьковской области, помощь пострадавшим, строительство нового жилья в Херсонской и Киевской областях, а также "зерновой коридор".