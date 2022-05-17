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Зеленский: Провел продуктивные переговоры с Шольцем, обсудил ситуацию на фронте

Зеленский: Провел продуктивные переговоры с Шольцем, обсудил ситуацию на фронте Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продуктивные переговоры с канцлером Федеративной республики Германия Олафом Шольцем.
В регионе
17 мая 2022 г. 14:04
Зеленский: Провел продуктивные переговоры с Шольцем, обсудил ситуацию на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел продуктивные переговоры с канцлером Федеративной республики Германия Олафом Шольцем.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом Зеленский написал в Twitter.

Они обсудили ситуацию на фронте, продолжение давления на РФ, усиление санкций, перспективы достижения мира.

"Ценим поддержку Германии, в частности оборонную. Рассчитываем на дальнейшее содействие Германией на пути Украины к полноправному членству в ЕС", - подчеркнул Зеленский.

Ранее сегодня Шольц заявил, что для скорого окончания войны необходимо мирное соглашение между Украиной и Российской Федерацией. Однако до заключения потенциального договора еще далеко.

Шольц также подчеркивал необходимость "остановить Путина и не дать ему победить". Он также утверждал, что Россия оказалась в "драматической ситуации", и единственный выход — договориться с Украиной.

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Версия на английском языке Zelenskyy says held productive talks with Scholz, discussed situation on frontline

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