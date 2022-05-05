Зеленский провел переговоры со Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.

Президент Украины Владимир Зеленский и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В канцелярии Штайнмайера заявили, что "стороны согласились оставить прошлое позади и сосредоточиться на будущем сотрудничестве".

В то же время Ермак подтвердил, что разговор состоялся. Детали пообещал позже.

"Разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером действительно состоялся сегодня. Германия остается мощным союзником Украины. О деталях будет официальное сообщение, могу лишь сказать, что надежда РФ на раскол единства Европы в поддержке Украины - напрасна", - заявил Ермак.