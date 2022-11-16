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Зеленский провел очередное заседание Ставки

Зеленский провел очередное заседание Ставки Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения о дальнейшей деоккупации наших территорий.
В регионе
16 ноября 2022 г. 17:07
Зеленский провел очередное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения о дальнейшей деоккупации наших территорий.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина.

На заседании была проанализирована информация о характере повреждений, нанесенных в результате недавних ракетных ударов ВС РФ, и рассмотрен ход ликвидации последствий террористических атак.

Члены Ставки также рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на передовой. В частности, были приняты решения в контексте дальнейшего освобождения украинских территорий.

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