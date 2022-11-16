Зеленский провел очередное заседание Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 ноября, провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором были приняты решения о дальнейшей деоккупации наших территорий.
Об этом передает Report со ссылкой на РБК-Украина.
На заседании была проанализирована информация о характере повреждений, нанесенных в результате недавних ракетных ударов ВС РФ, и рассмотрен ход ликвидации последствий террористических атак.
Члены Ставки также рассмотрели прогнозы развития оперативной обстановки на передовой. В частности, были приняты решения в контексте дальнейшего освобождения украинских территорий.