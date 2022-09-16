О нас

Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего

Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего сегодня, 16 сентября.
В регионе
16 сентября 2022 г. 16:30
Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего сегодня, 16 сентября.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Офисе президента.

На заседании обсудили дальнейшие действия военных на фронте по освобождению украинских территорий и приняли необходимые решения.

Отдельно участники Ставки обсудили материально-техническое снабжение армии и сформировали список необходимого вооружения.

На заседании Ставки присутствовали глава Минобороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий ССО Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, в.и. о. главы СБУ Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Также к заседанию в онлайн-формате присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук, секретарь СНБО Алексей Данилов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
Министерство дало поручение директорам школ в связи с новой формой
12 сентября 2022 г. 15:17
В Милли Меджлисе обсудят законопроект Об органическом производстве
В Милли Меджлисе обсудят законопроект "Об органическом производстве"
12 сентября 2022 г. 11:36
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
Депутат Верховной Рады: Украина проведет зиму без российских энергоносителей
9 сентября 2022 г. 19:22
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
Губернатор Астрахани: С партнерами из Азербайджана обсуждаем условия инвестиционных контрактов
9 сентября 2022 г. 16:54
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
Одиль Рено-Бассо: ЕБРР поддерживает развитие ВИЭ в Азербайджане
9 сентября 2022 г. 13:00
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
Глава ЕБРР назвала приоритеты сотрудничества с Азербайджаном на 2023 год
9 сентября 2022 г. 12:30
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
ЕБРР подпишет соглашение о содействии модернизации системы освещения Гянджи
9 сентября 2022 г. 12:00
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
Глава ЕБРР: Готовы сотрудничать с Азербайджаном в рамках расширения пропускной способности ЮГК
9 сентября 2022 г. 11:23
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
Микаил Джаббаров: Азербайджан обладает достаточным потенциалом, чтобы стать передовым IT-государством региона
8 сентября 2022 г. 13:11
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
Латвийский депутат: Стратегическая значимость Азербайджана для Европы растет
8 сентября 2022 г. 11:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi