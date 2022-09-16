Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего сегодня, 16 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего сегодня, 16 сентября.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщили в Офисе президента.

На заседании обсудили дальнейшие действия военных на фронте по освобождению украинских территорий и приняли необходимые решения.

Отдельно участники Ставки обсудили материально-техническое снабжение армии и сформировали список необходимого вооружения.

На заседании Ставки присутствовали глава Минобороны Алексей Резников, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, командующий ССО Виктор Хоренко, глава МВД Денис Монастырский, в.и. о. главы СБУ Василий Малюк, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр инфраструктуры Александр Кубраков, руководитель ОПУ Андрей Ермак.

Также к заседанию в онлайн-формате присоединились командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий ОК "Запад" Сергей Литвинов, командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук, секретарь СНБО Алексей Данилов.