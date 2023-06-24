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Зеленский прокомментировал ситуацию в России

Зеленский прокомментировал ситуацию в России Российская Федерация избрала путь саморазрушения.
В регионе
24 июня 2023 г. 14:34
Зеленский прокомментировал ситуацию в России

Российская Федерация избрала путь саморазрушения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Каждый, кто выбирает путь зла, - разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны... Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - написал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, российская сторона долгое время маскировала пропагандой свою слабость.

"Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания этого зла и хаоса", - добавил президент.

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