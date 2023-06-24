Зеленский прокомментировал ситуацию в России

Российская Федерация избрала путь саморазрушения.

Российская Федерация избрала путь саморазрушения.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Каждый, кто выбирает путь зла, - разрушает сам себя. Посылает колонны военных уничтожать жизнь другой страны... Презирает людей и бросает на войну сотни тысяч - чтобы в конце забаррикадироваться в Московской области от тех, кого сам вооружил", - написал президент.

Как отметил Владимир Зеленский, российская сторона долгое время маскировала пропагандой свою слабость.

"Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость. И чем дольше Россия будет держать свои войска и наемников на нашей земле, тем больше хаоса, боли и проблем для себя же потом получит. Это тоже очевидно. Украина способна защитить Европу от расползания этого зла и хаоса", - добавил президент.