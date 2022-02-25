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Зеленский проинформировал Джонсона об обстрелах Киева, требует противодействия РФ

Зеленский проинформировал Джонсона об обстрелах Киева, требует противодействия РФ Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, подчеркнул, что сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров.
В регионе
25 февраля 2022 г. 12:22
Зеленский проинформировал Джонсона об обстрелах Киева, требует противодействия РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, подчеркнул, что сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров.

Как передает Report, об этом сам Зеленский написал в Twitter.

"Провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Сообщил о ходе обороны Украины. О коварных обстрелах Киева агрессором. Сегодня Украина как никогда нуждается в оборонной поддержке партнеров. Требуем действенного противодействия РФ. Санкции должны быть еще больше усилены", - отметил он.

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