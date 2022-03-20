Зеленский продлил военное положение в Украине еще на 30 суток

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

"Президент подписал ряд законов военного времени, - говорится в сообщении на сайте парламента, - в их числе закон об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине". Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток".

Верховная рада утвердила законопроект о продлении действия военного положения 15 марта. Военное положение на всей территории Украины введено 24 февраля.