О нас
Аудио новости

Зеленский продлил военное положение в Украине еще на 30 суток

Зеленский продлил военное положение в Украине еще на 30 суток Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток.
В регионе
20 марта 2022 г. 18:29
Зеленский продлил военное положение в Украине еще на 30 суток

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении срока действия военного положения в стране с 26 марта на 30 суток.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Верховной рады.

"Президент подписал ряд законов военного времени, - говорится в сообщении на сайте парламента, - в их числе закон об утверждении указа президента "О продлении срока действия военного положения в Украине". Этим законом продлен срок действия военного времени в стране с 26 марта 2022 года сроком на 30 суток".

Верховная рада утвердила законопроект о продлении действия военного положения 15 марта. Военное положение на всей территории Украины введено 24 февраля.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
Чавушоглу : Есть сближение по критическим вопросам на переговорах РФ-Украина
20 марта 2022 г. 13:42
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
МИД Азербайджана: Чем раньше Армения примет постконфликтные реалии, тем лучше для нее
20 марта 2022 г. 12:59
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
20 марта 2022 г. 00:37
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
Как армяне фальсифицировали исторические памятники на Южном Кавказе
19 марта 2022 г. 21:48
Начальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
ФотоНачальник Генштаба внезапно посетил Шушу и Гадрут
19 марта 2022 г. 18:55
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
Депутат: Продовольственного дефицита в Азербайджане не предвидится
19 марта 2022 г. 11:40
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН
18 марта 2022 г. 12:58
В Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
ФотоВ Азербайджане утверждены эскизы формы одежды учащихся
18 марта 2022 г. 12:35
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
Ирина Киндзерская: Я чувствовала себя ненужной
18 марта 2022 г. 11:09
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
С завтрашнего дня начинаются 9-дневные каникулы по случаю праздника Новруз
18 марта 2022 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi