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Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине

Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине Украина сейчас больше всего нуждается в современных системах ПВО. Это позволит военным сбивать большинство ракет, которыми Россия атакует украинские населенные пункты.
В регионе
15 июня 2022 г. 03:27
Зеленский призвал Запад немедленно предоставить противоракетное оружие Украине

Украина сейчас больше всего нуждается в современных системах ПВО. Это позволит военным сбивать большинство ракет, которыми Россия атакует украинские населенные пункты.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и именно сейчас - самая большая в Европе потребность в таком оружии", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, не может быть оправданий тому, что некоторые страны затягивают поставки систем ПВО. Ведь Украина просила о предоставлении соответствующего вооружения еще задолго до полномасштабного вторжения.

При этом президент добавил, что на этой неделе он провел множество переговоров с представителями стран, которые могут предоставить Украине системы ПВО.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Qərbi Ukraynanı dərhal raket əleyhinə silahlarla təmin etməyə çağırıb

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