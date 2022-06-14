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Зеленский призвал Шольца не сохранять равновесие между Украиной и Россией

Зеленский призвал Шольца не сохранять равновесие между Украиной и Россией Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой.
В регионе
14 июня 2022 г. 01:19
Зеленский призвал Шольца не сохранять равновесие между Украиной и Россией

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал попытки канцлера Германии Олафа Шольца "сохранить равновесие" в отношениях между Киевом и Москвой.

Как передает Report, об этом украинский лидер заявил в интервью ZDF.

"Шольц и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией", – убежден Зеленский.

Президент Украины также призвал канцлера быть более однозначным в отношениях с Украиной.

По мнению главы государства, позиция Берлина, который считает необходимым поиск диалога между РФ и Украиной, чтобы это как можно меньше повредило Берлину, является ошибочной.

Комментируя возможный приезд Шольца в Украину, Зеленский заявил, что он не должен ограничиваться фотографиями.

По мнению президента Украины, глава правительства ФРГ должен объявить во время визита об увеличении поддержки Украины и кандидатского статуса в ЕС. Также Зеленский надеется на ужесточение санкций против России.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski: "Solts və hökuməti qərar verməli, Ukrayna ilə Rusiya arasında balans olmamalıdır"

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