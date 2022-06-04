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Зеленский призвал присоединяться к United24 для восстановления Украины

Зеленский призвал присоединяться к United24 для восстановления Украины Президент Украины Владимир Зеленский призвал благотворительные организации и страны подключиться к платформе United24 для оказания помощи по восстановлению страны, пострадавшей в результате российской агрессии.
В регионе
4 июня 2022 г. 13:21
Зеленский призвал присоединяться к United24 для восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал благотворительные организации и страны подключиться к платформе United24 для оказания помощи по восстановлению страны, пострадавшей в результате российской агрессии.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом украинский лидер заявил в ходе видеопрезентации данной платформы в Вашингтоне.

По его словам, в стране разрушена практически вся инфраструктура - мосты и дороги, дома и больницы, школы и предприятия. "Выжженные города, целенаправленно уничтоженные ракетами университеты и роддома. Руины – это то, что остается после российских военных".

Зеленский подчеркнул, что украинцам нужно куда-то возвращаться "уже сейчас, уже сегодня", поэтому он инициировал создание специальной платформы – United24 по сбору пожертвований в поддержку Украины.

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Версия на английском языке Zelenskyy urges to join United24 for restoration of Ukraine

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