Зеленский призвал присоединяться к United24 для восстановления Украины

Президент Украины Владимир Зеленский призвал благотворительные организации и страны подключиться к платформе United24 для оказания помощи по восстановлению страны, пострадавшей в результате российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал благотворительные организации и страны подключиться к платформе United24 для оказания помощи по восстановлению страны, пострадавшей в результате российской агрессии.

Как передает Report со ссылкой на "Украинская правда", об этом украинский лидер заявил в ходе видеопрезентации данной платформы в Вашингтоне.

По его словам, в стране разрушена практически вся инфраструктура - мосты и дороги, дома и больницы, школы и предприятия. "Выжженные города, целенаправленно уничтоженные ракетами университеты и роддома. Руины – это то, что остается после российских военных".

Зеленский подчеркнул, что украинцам нужно куда-то возвращаться "уже сейчас, уже сегодня", поэтому он инициировал создание специальной платформы – United24 по сбору пожертвований в поддержку Украины.