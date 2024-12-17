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Зеленский призвал НАТО выполнить данное обещание

Зеленский призвал НАТО выполнить данное обещание Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО выполнить данное обещание.
В регионе
17 декабря 2024 г. 19:41
Зеленский призвал НАТО выполнить данное обещание

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО выполнить данное обещание.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время видеообращения на саммите стран-членов Объединенных экспедиционных сил.

Зеленский призвал партнеров Украины предоставить обещанные системы ПВО после признания невозможности пригласить страну в НАТО.

По его словам, Украине необходимо дополнительно 12-15 систем ПВО помимо уже предоставленных: "Это реальная цель. Для ее достижения нужна только политическая воля Запада".

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Версия на азербайджанском языке Zelenski NATO-nu verdiyi vədi yerinə yetirməyə çağırıb

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