Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО выполнить данное обещание.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил во время видеообращения на саммите стран-членов Объединенных экспедиционных сил.
Зеленский призвал партнеров Украины предоставить обещанные системы ПВО после признания невозможности пригласить страну в НАТО.
По его словам, Украине необходимо дополнительно 12-15 систем ПВО помимо уже предоставленных: "Это реальная цель. Для ее достижения нужна только политическая воля Запада".