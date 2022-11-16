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Зеленский призвал НАТО ответить России на фоне событий в Польше

Зеленский призвал НАТО ответить России на фоне событий в Польше Украина уже несколько раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. И это произошло сегодня, когда они ударили по Польше.
В регионе
16 ноября 2022 г. 00:37
Зеленский призвал НАТО ответить России на фоне событий в Польше

Украина уже несколько раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. И это произошло сегодня, когда они ударили по Польше.

Как передает Report, об этом в своем видеообращении заявил президент страны Владимир Зеленский.

"Сегодня произошло то, что мы давно предупреждали. Террор не ограничивается нашими государственными границами. Российские ракеты ударили по Польше. Сколько раз Украина говорила о том, что нашей страной государство-террорист не ограничится? Это вопрос времени, когда бы российский террор пошел дальше", - подчеркнул президент.

По его словам, чем дольше они чувствуют безнаказанность, тем больше будет угроз для всех стран, до которых могут достать ракеты страны-агрессора.

"Бить ракетами на территории НАТО. Это российский ракетный удар по коллективной безопасности! Это очень существенная эскалация. Надо действовать. И я сейчас хочу сказать всем нашим польским братьям и сестрам: Украина всегда вас поддержит! Свободных людей террор не сломает! Победа возможна, когда нет страха! У нас с вами - нет", - добавил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski Polşadakı hadisələr fonunda NATO-nu Rusiyaya cavab verməyə çağırıb

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