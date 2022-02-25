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Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать миротворческую операцию ООН в Украине

Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать миротворческую операцию ООН в Украине Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать "миротворческую операцию ООН" на Украине и санкции против РФ с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.
В регионе
25 февраля 2022 г. 02:10
Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать миротворческую операцию ООН в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать "миротворческую операцию ООН" на Украине и санкции против РФ с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.

Как передает Report, обращаясь в своем Telegram-канале к участникам чрезвычайного саммита ЕС, он заявил о том, что "следует немедленно принять мощные экономические и финансовые санкции" против РФ: "отключить от SWIFT, наложить эмбарго на торговлю нефтью и газом, помочь армии вооружением и боеприпасами, поддержать миротворческую операцию ООН".

Зеленский также заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и европейской перспективе. "Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО - ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", - заявил президент.

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