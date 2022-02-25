Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать миротворческую операцию ООН в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров ЕС поддержать "миротворческую операцию ООН" на Украине и санкции против РФ с наложением эмбарго на торговлю нефтью и газом.
Как передает Report, обращаясь в своем
Зеленский также заявил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности и европейской перспективе. "Мы долго ждали у открытой двери. Мы спросили о членстве в НАТО - ответа не услышал. Сейчас нуждаемся в международно-правовых гарантиях безопасности, четкой европейской перспективе, быстрых и конкретных действиях", - заявил президент.