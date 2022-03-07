Зеленский призвал к новым санкциям против России

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к новым санкциям против России.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к новым санкциям против России.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, президент Украины призвал к бойкоту российского экспорта, в частности, отказу от нефти и нефтепродуктов, а также бойкоту импорта.

"Наши тезисы в разговорах с партнерами абсолютно логичные... Если вторжение продолжается и Россия не отказалась от своих планов против Украины, значит, нужен новый санкционный пакет. Новые санкции, новые санкционные шаги против войны, ради мира. Бойкот российского экспорта, в частности, отказ от нефти и нефтепродуктов из России, это можно называть эмбарго... Бойкот импорта в Россию", - сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.