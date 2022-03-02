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Зеленский призвал евреев во всем мире не молчать об убийствах мирных украинцев

Зеленский призвал евреев во всем мире не молчать об убийствах мирных украинцев Президент Украины Владимир Зеленский призвал евреев по всему миру не молчать и говорить об убийствах мирных украинцев.
В регионе
2 марта 2022 г. 12:02
Зеленский призвал евреев во всем мире не молчать об убийствах мирных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский призвал евреев по всему миру не молчать и говорить об убийствах мирных украинцев.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал в своем видеообращении 2 марта.

Говоря о попадании российской ракеты в урочище Бабий Яр, Зеленский подчеркнул, что это - за гранью человечности. "Такой ракетный удар свидетельствует, что для многих людей в России Наш Киев абсолютно чужой. Они ничего не знают о нашей столице, о нашей истории. Но у них есть приказ - стереть нашу историю, стереть нашу страну, стереть нас всех", - подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил об обстреле Умани: "Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира: разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы именно сейчас именно вы - миллионы, миллионы евреев по всему миру не молчали. В молчании рождается нацизм. Поэтому кричите об убийствах мирных людей. Кричите об убийствах украинцев", - призвал президент Украины.

Отметим, что 1 марта российские войска пытались ракетой сбить телебашню в Киеве, однако попали в Бабий Яр.

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